Ліквідація наслідків вибухів у Балаклії: залишилося очистити 300-метрову зону
- Сьогодні, 09:44
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Рятувальниками очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації
Станом на 07:00 суботи, 8 квітня, пожеж на території Балаклії (Харківська область) та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
«У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів», - інформує ДСНС.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 581 чол. та 129 од. тех., у тому числі від ДСНС - 160 чол. та 54 од. тех., 20 піротехнічних розрахунків (135 чол. та 50 од. тех.).
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.
Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.
Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.
Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.