Ліквідація наслідків вибухів у Балаклії: залишилося очистити 300-метрову зону

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Очищення території навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів

Рятувальниками очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації

Станом на 07:00 суботи, 8 квітня, пожеж на території Балаклії (Харківська область) та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев’яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

«У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклія від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону забруднення зменшено до 300 метрів», - інформує ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 581 чол. та 129 од. тех., у тому числі від ДСНС - 160 чол. та 54 од. тех., 20 піротехнічних розрахунків (135 чол. та 50 од. тех.).

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.