Наслідки вибухів у Балаклії: зону забруднення зменшено до 500 м

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Очищення території Балаклії та прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів

До робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів від ДСНС залучено 135 осіб та 50 одиниць спеціальної техніки

Станом на 07:00 п’ятниці, 7 квітня, пожеж на території Балаклії (Харківська область) та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів.

До робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів від ДСНС залучено 135 чол. та 50 од. спеціальної техніки (20 піротехнічних розрахунків - 100 чол. та 36 од. тех.).

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нині територію Балаклії та прилеглих населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, жителі повернулися додому.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.