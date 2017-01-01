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    Луценко дає терміновий брифінг щодо вбивства Вороненкова

    • Сьогодні, 14:57
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    Генпрокурор Юрій Луценко
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Луценко та Пономарьов відповідають на запитання журналістів про обставини вбивства Вороненкова

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко разом із екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим дають терміновий брифінг щодо вбивства в центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.

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