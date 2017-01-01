Луценко дає терміновий брифінг щодо вбивства Вороненкова

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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко та Пономарьов відповідають на запитання журналістів про обставини вбивства Вороненкова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко разом із екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим дають терміновий брифінг щодо вбивства в центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.