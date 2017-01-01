Луценко дає терміновий брифінг щодо вбивства Вороненкова
- Сьогодні, 14:57
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Луценко та Пономарьов відповідають на запитання журналістів про обставини вбивства Вороненкова
Генеральний прокурор України Юрій Луценко разом із екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим дають терміновий брифінг щодо вбивства в центрі Києва екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.