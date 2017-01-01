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    «Метінвест» закликає зупинити обстріл Авдіївки, аби уникнути гуманітарної катастрофи

    • Сьогодні, 14:33
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    В разі повної зупинки Авдіївського коксохімічного заводу під загрозою опиниться опалення всього міста, заявили в компанії

    Група «Метінвест» закликає зупинити обстріли біля Авдіївки для запобігання гуманітарної катастрофи, пов'язаної з зупинкою найбільшого в Європі Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) і можливим припиненням постачання тепла мешканцям. Як заявила прес-служба компанії, зупинка АКХЗ може призвести до гуманітарної катастрофи в місті.

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    У заяві нагадується, що в результаті обстрілу пошкоджено лінії електропередач, підприємство знеструмлено і знаходиться в стані гарячої консервації.

    В разі повної зупинки АКХЗ під загрозою опиниться опалення всієї Авдіївки. В даний час в місті відсутнє електро - і водопостачання.

    «Група «Метінвест» закликає всі сторони конфлікту негайно припинити бойові дії для здійснення ремонту лінії електропередач, відновлення електро - та водопостачання в місті», - йдеться в повіідомленні.

    Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков зазначив, що «колеги в Авдіївці докладають героїчних зусиль для вирішення даної ситуації».

    «Однак тільки нашими силами, без домовленостей з учасниками збройного конфлікту, вирішити проблему неможливо. Тому ми сподіваємося, що всі сторони негайно сядуть за стіл переговорів, щоб запобігти лиху. Співробітники інших підприємств групи «Метінвест» не залишаються осторонь від біди в Авдіївці. На підприємствах Запоріжжя, Кривого Рогу та Маріуполя створені штаби для допомоги місту. Зараз вони фокусують свою діяльність на пошуку генераторів, наметів і обладнання для обігріву для жителів Авдіївки», - підкреслив Риженков, якого цитує прес-служба компанії.

    Як повідомлялося, АКХЗ зупинив роботу після обстрілу бойовиків. Поки вдалося зберегти автономну генерацію електроенергії на заводі і обігрів Авдіївки на коксовому газі.

    В даний час в районі Авдіївки тривають інтенсивні артилерійські обстріли бойовиками. Місто було знеструмлено в неділю.

    Джерело: 112 Україна

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