Міненерговугілля влаштує перевірку всіх українських шахт

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Спеціальна комісія з'ясує обставини трагедії в шахті у Львівській області

Перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами захисту та дотримання норм безпеки виробництва буде проведено в Україні після аварії на шахті «Степова» на Львівщині.

Про це повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

«Спеціальна комісія з розслідування причин виникнення аварії, яка сталася на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» 2 березня, на виконання доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана,з’ясує усі обставини, що призвели до трагедії», - йдеться у повідомленні.

Про результати роботи комісії буде поінформовано, додали у відомстві.

«Крім того, за дорученням президента України буде проведено перевірку всіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами захисту та дотримання норм безпеки виробництва», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».