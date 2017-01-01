Міністр розповів про стан гірників, які постраждали від вибуху на шахті

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Двоє шахтарів знаходяться у дуже важкому стані

Двоє гірників, поранених під час вибуху газу та обвалу породи на шахті «Степовій» у Львівській області, перебувають у вкрай важкому стані.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Загинуло 8 осіб, у лікарнях - 20. Двоє у вкрай важкому стані, 18 - у стабільно важкому», - сказав Рева.

Міністр зауважив, що засідання Кабінету міністру скликано з двох питань - створення комісії з розслідування причин і ухвалення рішення про надання грошової допомоги постраждалим шахтарям і сім'ям загиблих.

Як відомо, Міненерговугілля влаштує перевірку всіх українських шахт.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

Джерело: 112 Україна