Шахта «Степова» була обладнана автоматизованою системою управління, - Насалик

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Ігор Насалик

Міністр здивований тим, що вибух стався саме на цій шахті, яка обладнана автоматичною системою управління газами

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Наласик заявив, що здивований тим, що вибух газу стався саме на шахті «Степова» у Львівській області, адже вона обладнана автоматизованою системою управління.

Про це він заявив перед початком позачергового засідання уряду.

«Дуже дивно, що вибух стався саме на цій шахті, адже це одна з небагатьох шахт, яка мала УТАС, систему управління газами, тобто автоматизовану систему управління. Тому дуже дивно, що саме на цій шахті відбулося це», - сказав Насалик.

Також він поінформував, що «у 2015-2016 роках з бюджету було виділено взагалі нуль, на відміну від минулих років».

У той же час, за словами Насалика, «у 2015 році було виділено з власних коштів 50 млн грн, а в 2016 році, який також далеко не простий, практично в 2 рази більше - 94 млн грн».

Як відомо, Міненерговугілля влаштує перевірку всіх українських шахт.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

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