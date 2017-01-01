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    Шахта «Степова» була обладнана автоматизованою системою управління, - Насалик

    • Сьогодні, 12:30
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    <em>Ігор Насалик</em>
    Ігор Насалик

    Міністр здивований тим, що вибух стався саме на цій шахті, яка обладнана автоматичною системою управління газами

    Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Наласик заявив, що здивований тим, що вибух газу стався саме на шахті «Степова» у Львівській області, адже вона обладнана автоматизованою системою управління.

    Про це він заявив перед початком позачергового засідання уряду.

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    «Дуже дивно, що вибух стався саме на цій шахті, адже це одна з небагатьох шахт, яка мала УТАС, систему управління газами, тобто автоматизовану систему управління. Тому дуже дивно, що саме на цій шахті відбулося це», - сказав Насалик.

    Також він поінформував, що «у 2015-2016 роках з бюджету було виділено взагалі нуль, на відміну від минулих років».

    У той же час, за словами Насалика, «у 2015 році було виділено з власних коштів 50 млн грн, а в 2016 році, який також далеко не простий, практично в 2 рази більше - 94 млн грн».

    Як відомо, Міненерговугілля влаштує перевірку всіх українських шахт.

    Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

    За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

    За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану. 

    Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

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