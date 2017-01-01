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    За минулу добу бойовики вдвічі зменшили інтенсивність обстрілів

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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Жоден український військовий не загинув

    За минулу добу, 4 лютого, російсько-терористичні війська вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій. Загалом зафіксовано 51 обстріл. Одного нашого військового поранено, один – травмований. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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    На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки вбойовики застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку та Зайцеве.

    На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів окупанти вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному, Талаківці. По Чермалику стріляв танк та ПТРК.

    На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град гатили по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

    Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити.

    Нагадаємо, що третього лютого в результаті бойових дій в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, ще 8 отримали поранення.

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