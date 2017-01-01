Президент нагородив 94 бійців АТО, з них 34 – посмертно

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Серед нагороджених – командир розвідувального взводу 24-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ ЗСУ Юрій Гуртяк, який своїм героїчним вчинком зберіг життя особовому складу основної групи

Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Серед них було нагороджено командира розвідувального взводу 24-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ Збройних сил України, молодшого лейтенанта Юрія Гуртяка, який своїм героїчним вчинком зберіг життя особовому складу основної групи.

Серед нагороджених орденом «За мужність» ІІІ ступеня – оператор протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, старший матрос Олександр Бойко (посмертно), який 9 листопада 2016 року під час виконання бойового завдання на передовому спостережному посту взводного опорного пункту в районі села Чермалик потрапив під щільний мінометний та кулеметний вогонь ворога та дістав несумісні з життям вогнепальні осколкові проникаючі поранення.

За бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь орденом «За мужність» II ступеня нагороджено снайпера відділення механізованого взводу механізованої роти батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, старшого солдата Олега Посохова, який під час бою знищив кулеметний розрахунок та снайпера противника, дістав ще одне осколкове поранення голови і втратив зір на одне око, після чого був евакуйований. Після одужання Олег Посохов знов приєднався до виконання завдань у складі підрозділу.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого стрільця парашутно-десантного відділення парашутно-десантного взводу парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних сил України, молодшого сержанта Артема Білецького, який дістав осколкове поранення правої руки, але після отримання першої медичної допомоги продовжив виконувати бойове завдання до кінця бою.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України.

З них 34 військових нагороджено посмертно.