Місія ОБСЄ після загибелі співробітника призупинила роботу патрулів на Донбасі

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Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг

Хуг заявив, що місія проведе своє внутрішнє рослідування цього інциденту

Після підриву автомобіля СММ ОБСЄ у неділю усі патрулі організації було повернуто на бази.

Про це на брифінгу у понеділок заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, відповідаючи на запитання журналістів.

«Після інциденту усі патрулі було повернуто на бази. Сьогодні переважна більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані», - зазначив Хуг.

Він додав, що у вівторок роботу патрулів буде частково відновлено. «Завтра ми частково відновимо роботу і повернемося до нормальної роботи, коли з'ясуємо всі обставини інциденту. Наразі моніторинг ситуації здійснюється через камери, а також з 12 локацій, в яких перебувають наші спостерігачі», - пояснив Хуг.

Також Хуг заявив, що місія проведе своє внутрішнє рослідування цього інциденту. За його словами, із 2015 року СММ 183 наражалася на небезпеку.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

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