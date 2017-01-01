Москаль посміявся з Балоги, з якого піарники у Facebook ліплять «знавця Трампа і НАТО»

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Глава Закарпаття просить не рівняти його, простого селянина, із панами на кшталт Балоги

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому» розповів, як за останній рік змінився вплив на Закарпаття Віктора Балоги, якого ще колись називали «господарем» цього краю.

«Він пише про Трампа, про референдум, який оголосив Порошенко, про вступ у НАТО, про те, як вести воєнні дії в Авдіївці. Він – «політик всеукраїнського рівня». Я от із вами розмовляю, а сам сиджу у селі Бронька Іршавського району. Ми різної вагової категорії. Він депутат Верховної Ради, а я – депутат Закарпатської обласної ради. На наступних виборах, можливо, навіть і в сільську раду не потраплю», – жартома пояснив Москаль.

Щодо свого ймовірного призначення на посаду міністра МВС замість Авакова колишній міністр внутрішніх справ заявив: «Місце Авакова – місце «Народного фронту», а я не є членом жодної партії. Я займаюся дорогами, садочками, школами, будинками для пенсіонерів, стихійними паводками, градобоями, шукаю гроші на зарплати. Не рівняйте мене, простого селянина, з панами».

Нагадаємо, в БПП заявили, що питання звільнення Авакова не стоїть на порядку денному.