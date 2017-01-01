Москаль розказав, як Насіров прислав на Закарпатську митницю вінницьких

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Геннадій Москаль

Москаль підкреслив, що усіх праціввників закарпатської митниці, хто був лояльним до обласної адміністрації, відсторонили

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому» пояснив, хто сьогодні контролює митницю, зокрема на заході країни.

«Я не відповідаю за митницю., - зазначив Москаль. - Сьогодні товариш Насіров (голова ДФС. – «Главком»), товариш Продан (в.о. заступника голови ДФС. – «Главком»)ставлять усіх своїх людей. Хай вони і несуть за це повну відповідальність. Вони сидять у Києві – отже, і краще бачать ці процеси, ніж бачила обласна адміністрація. Вони ж поміняли кадри».

Москаль підкреслив, що усіх, хто був лояльним до обласної адміністрації, відсторонили, і «понаставляти там своїх по вертикалі вінницьких кадрів», щоб вони керували.

«Я не слідкую за тим, що відбувається на митниці. Чхав я на них. Але закінчиться їхній експеримент, повірте, дуже погано. З того, що до мене доходить, можу сказати, що рано чи пізно той нарив лопне. Але що я можу зробити, якщо так у Києві вирішили? Все вирішується у столиці. Я от відповідаю за ситуацію з річками, за сніг, за кригу, маю знати, де опори дістати. А до лісу, до митниці, до землі мене Київ не підпускає», - зазначив голова Закарпатської обладміністрації.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк ініціював притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

«За систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджену відсутність на робочому місці я ініціював притягнення Насірова до дисциплінарної відповідальності. Друга догана – це звільнення», – сказав Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Насірова влаштували рахунковий колапс платникам ПДВ. Данилюк був змушений видати окреме доручення голові ДФС та Держказначейства з вимогою виконати закон та забезпечити відшкодування ПДВ.