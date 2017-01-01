МВФ оголосить дату розгляду українського питання «найближчим часом»

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Представник МВФ Джеррі Райс

У МВФ вважають, що у перенесенні засідання з приводу чергового траншу для України немає нічого незвичайного

Міжнародний валютний фонд розраховує повідомити про нову дату засідання Ради директорів з питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування для України найближчим часом.

Про це заявив офіційний представник Фонду Джеррі Райс, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Засідання Ради директорів було перенесено, для того щоб оцінити вплив різних останніх подій на програму співпраці. У цьому немає нічого незвичайного. Ми очікуємо, що нова дата засідання буде призначена найближчим часом», - сказав він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер .

Представник Фонду при цьому не уточнив, про які події йде мова.

«У мене немає ніяких даних, щоб додати більше того, що я сказав. У мене немає деталей», - відповів Райс на питання щодо наявності взаємозв'язку між відстрочкою дати засідання і торгівельною блокадою окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв «Главком», українське питання відсутнє в плані роботи Ради директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня включно.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол, раніше заплановане на 20 березня. За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх з МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів завершить оцінку впливу торговельної блокади зони АТО на макропоказники України і погодить її з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Сьогодні в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.