На Харківщині активістам «блокади Донбасу» не дали встановити блокпост

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Проти блокади залізниці зокрема виступили представники профспілки залізничників

На Харківщині представники штабу «блокади Донбасу» намагалися встановити намет та облаштувати блокпост на території залізничної станції Куп’янськ-Сортувальний.

Про це повідомляється на сайті поліції Харківщини.

«Представники штабу блокади висловлювали намір розміститися разом з активістами на території станції Куп’янськ-Сортувальний, щоб здійснювати відстеження та блокування потягів з вугіллям, що прямують з території РФ. Ці наміри не знайшли підтримки з боку представників місцевої влади, Укрзалізниці та правоохоронних органів», - повідомили у Нацполіції.

«Проте близько 14:00 біля залізничної дороги Куп'янськ-Сортувальний група радикально налаштованих осіб із штабу блокування, у кількості 30 чоловік, все ж встановила намет з пунктом спостереження», - додають правоохоронці.

Водночас проти блокади залізниці виступили представники профспілки залізничників.

«Висловити свій протест проти намірів блокувальників вийшли близько 500 мешканців Куп'янська - залізничники, представники громадськості, депутати місцевих рад, ветерани АТО. На місце події для встановлення усіх обставин виїхало керівництво ГУНП, Куп'янського відділу поліції та особовий склад у кількості близько 100 працівників», - зазначено у повідомленні поліції.

У ході проведених перемовин з блокадниками було досягнуто домовленості про припинення подальших намагань блокування руху залізничного транспорту.

«Блокувальники залишили територію, згорнули намет та в супроводі працівників поліції поїхали. Під час вказаної акції порушень громадського порядку та графіку руху потягів допущено не було. Зброї не виявлено», - підсумовують у Нацполіції.

Нагадаємо, що народний депутат України в інтерв’ю «Главкому» Єгор Соболєв попереджав, що серед блокувальників торгівлі на Донбасі десятки, якщо не сотні озброєних людей.