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    На Луганщині судитимуть 24-річного бойовика «ЛНР»

    • Сьогодні, 05:25
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    Зрадник також підвозив терористам боєприпаси до &laquo;Граду&raquo;
    Зрадник також підвозив терористам боєприпаси до «Граду»

    Чоловік працював у так званій «народній міліції «ЛНР»

    Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом участі громадянина України у діяльності терористичної організації.

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    «На початку січня 2015 року 24-річний громадянин України, будучи обізнаним про незаконність дій збройних підрозділів та політичного керівництва самопроголошеної «ЛНР», спрямованих на нанесення шкоди державній безпеці України та здійснення терористичної діяльності, брав участь у функціонуванні силового блоку терористичної організації «ЛНР» та здійснював збройний опір силам АТО», - йдеться у повідомленні прес-служби Луганської прокуратури.

    Встановлено, що вищевказаний чоловік надав згоду на проходження військової служби за контрактом у військовій частині, що входить до складу так званої «народної міліції «ЛНР» на посаді командира відділення, маючи при собі закріплену за ним автоматичну вогнепальну зброю.

    Крім того, у групі з іншими учасниками бандформування, він здійснював поставку боєприпасів та стрілецької зброї (установки залпового вогню БМ-21 ГРАД, набої до автоматичної зброї системи АК), які в подальшому використовувалися для здійснення артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Збройних Сил України.

    Посібнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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