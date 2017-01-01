Жебрівський: Широкине та Сартану обстріляли з танків та «Градів»

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Дорожній вказівник «Широкине»

Пошкоджено будинку, газопровід та трансформаторну

Російсько-окупаційні війська в суботу інтенсивно обстрілювали південь Донецької області, зокрема Широкине і Сартану. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Стріляли з «Градів, танків та великокаліберної артилерії. У Сартані снаряди влучили у два будинки, ще близько 20 помешкань зазнали пошкоджень. Пошкоджено також гозопроводи та трансформаторну», - заявив Жебрівський.

Як повідомляв «Главком», у четвер, 3 лютого, у Сартані що в передмісті Маріуполя Донецької області, терористи пошкодили 18 будівель, у дві з яких було пряме влучення снарядів.

Наразі епіцентр бойових бій в зоні АТО - Авдіївка, яку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. Оголошено надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.