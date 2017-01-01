Україна ініціює дебати в ПАРЄ щодо ситуації в Авдіївці

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ПАРЄ

Ар'єв зазначив, що наразі від ПАРЄ має бути чітка реакція на те, що відбувається в Авдіївці

Україна ініціюватиме дебати в Парламентській асамблеї Раді Європи щодо ситуації в Авдіївці. Про це заявив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Якщо ми бачимо, що зараз ОБСЄ скликає термінову нараду з приводу ситуації в Авдіївці, очевидно, Україна так само буде ініціювати термінові дебати в ООН. Відповідно й ПАРЄ, яка і в жовтні, і зараз, на останній сесії минулого тижня, вимагає дотримання Мінських угод від усіх сторін, має відреагувати на те, що відбувається», – зазначив він в ефірі телеканала «112 Україна».

При цьому Ар'єв зауважив, що наразі має бути від ПАРЄ чітка реакція на те, що відбувається в Авдіївці. «Наразі потрібна принаймні вербальна позиція з Ради Європи від генерального секретаря Турбйорна Ягланда і від президента ПАРЄ Педро Аграмунта для того, щоб вони свою відданість мирному процесу, яку вони постійно декларують, підтвердили зараз… Я так само звернувся до доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Акселя Фішера та Хорді Шукли, щоб вони теж зробили відповідні заяви і засудили обстріли Авдіївки», – сказав він.

Ар'єв наголосив, що найближчим часом Україна має запропонувати своїм партнерам конкретне рішення стосовно Донбасу. «Це має бути якась реакція, запропонована РНБО чи військовим кабінетом. Це має бути абсолютно конкретне рішення», – додав він.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд закликав усі сторони на Донбасі негайно припинити військові дії і дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.