Росія блокує проведення ремонтних робіт в Авдіївці

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Письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала

Російська сторона в СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. – Ред.) так і не надала письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт в Авдіївці, у зв’язку з чим сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Обстріли #Авдіївка не припиняються. Письмового підтвердження припинення вогню у зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання...» – написав він.



Жебрівський повідомив, що Авдіївський коксохім зумів підвищити температуру теплоносія в тепломережі до 44 градусів.

Крім того, на підсилення в Авдіївку прибуло чотири карети швидкої допомоги із Костянтинівки.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.