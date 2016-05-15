Нардеп розкрив схеми, за допомогою яких чиновники заробляють мільярди на війні
- Сьогодні, 21:00
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Розсилка
Серед товарів, які масово транспортуються залізницею в обидва боки через лінію фронту, - залізна руда, пісок, бетонні плити, продовольство, сірчана кислота, нафтопродукти
Народний депутат Володимир Парасюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, як ділкам вдається збагачуватися за допомогою схем із перевезенням вантажів.
«З деревом працювала така схема. З території України, наприклад, їхало 60 вагонів кругляка. Наступного дня по Старобільській залізничній гілці те саме дерево їде вже в бік України, але за документами воно вже «російське». Це просто вирізаний у нас кругляк. Існує мораторій на його вирубку. Ділки відправляють його начебто з України в Україну, між адміністративними одиницями. На окупованих територіях ми не можемо проконтролювати, де дівся цей кругляк. А під нього просто підлаштовують документи, що це дерево вже начебто з Росії їде через територію України в Європу», - пояснив нардеп.
Парасюк додав - понад те, трапляється, що вантаж узагалі не переміщується на окуповані території.
«На Львівщині вирізають ліс, потім за документами роблять так, що він нібито побував там, потім він десь дівається, а потім їде в бік Європи як дерево з РФ», - зазначив він.
Депутат зазначив, що серед інших товарів, які масово транспортуються залізницею в обидва боки через лінію фронту, - залізна руда, пісок, бетонні плити, продовольство, сірчана кислота, нафтопродукти.
Як повідомлялось, Парасюк також припускає, що посилення обстрілів бойовиками може бути пов’язане з ефективністю блокади Донбасу.
Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»
Нагадаємо, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.
У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».
В ніч на 30 січня учасники «блокади» залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.