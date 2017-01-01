Нідерланди мають намір домогтися деескалації конфлікту з Туреччиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Рютте

Якщо вони нагнітатимуть напруженість далі, ми повинні будемо відповісти, але ми робитимемо все, що в наших силах, заради деескалації - прем'єр-міністр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що треба «бути мудрішою стороною» в конфлікті, однак готовий «відповісти», якщо Туреччина загострюватиме суперечку.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про намір докласти зусиль для «деескалації» конфлікту з Туреччиною. «Я ніколи з таким не стикався, однак ми хочемо бути мудрішою стороною (в дипломатичному конфлікті - Ред.), - заявив Рютте у неділю, 12 березня, цитує агентство AP. - Якщо вони нагнітатимуть напруженість далі, ми повинні будемо відповісти, але ми робитимемо все, що в наших силах, заради деескалації».

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.

Джерело: DW