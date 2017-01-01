«Нормандська четвірка» закликає припинити блокаду залізниці на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глави МЗС «нормандської четвірки»

Міністри наголошують, що дії блокувальників шкодять виробництву електроенергії

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» закликають припинити блокаду залізничних та інших колій на Донбасі.

Про це після зустрічі в Мюнхені заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми апелюємо до тих, хто блокує залізницю, - припинити блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам: як тим, хто експортує вугілля, так і тим, хто його приймає, щоб виробити електроенергію», - сказав він.

Нагадаємо, раніше посли країн G7 закликали припинити блокаду поставок вугілля на Донбасі.

Як повідомлялося, в посольстві США в Україні висловили стурбованість фактами блокування поставок вугілля з непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей та їх потенційним впливом на енергосистему України, вітчизняну економіку і жителів країни.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.