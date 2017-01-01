«Нормандська четвірка» закликає припинити блокаду залізниці на Донбасі
- Сьогодні, 18:59
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Міністри наголошують, що дії блокувальників шкодять виробництву електроенергії
Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» закликають припинити блокаду залізничних та інших колій на Донбасі.
Про це після зустрічі в Мюнхені заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Ми апелюємо до тих, хто блокує залізницю, - припинити блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам: як тим, хто експортує вугілля, так і тим, хто його приймає, щоб виробити електроенергію», - сказав він.
Нагадаємо, раніше посли країн G7 закликали припинити блокаду поставок вугілля на Донбасі.
Як повідомлялося, в посольстві США в Україні висловили стурбованість фактами блокування поставок вугілля з непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей та їх потенційним впливом на енергосистему України, вітчизняну економіку і жителів країни.
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.