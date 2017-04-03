Один з підозрюваних у вчиненні теракту в Петербурзі добровільно прийшов в поліцію

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Підозрюваний, який добровільно прийшов в поліцю

Ймовірніше всього, вищевказаний чоловік до вчинення теракту не причетний

У відділення поліції в Петербурзі з'явився чоловік, схожий на людину з фотографії, якого ЗМІ назвали підозрюваним у скоєнні теракту в метро.

Про це повідомляє «РБК» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Він побачив себе по ТВ, злякався і сам прийшов у поліцію», - сказало джерело. За його словами, чоловік до вчинення теракту не причетний.

Водночас російський «Інтерфакс», з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що терорист-смертник діяв один.

Чоловік залишив вибуховий пристрій, закамуфльований під вогнегасник, на станції метро «Площа повстання». Ця бомба не спрацювала і згодом була знешкоджена.

«Сівши у вагон метро, ймовірний злочинець привів у дію вибуховий пристрій між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут. Згідно з однією з версій, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник. За попередніми даними, це 23-річний уродженець Середньої Азії», - сказав співрозмовник агентства.

Видання «Фонтанка» додає, що у Петербурзі впізнали трьох загиблих при вибуху в метро, в тому числі ймовірного смертника. В епіцентрі вибуху у вагоні метро опинився громадянин Казахстану Максим Аришев.

Ймовірний терорист-смертник

Крім цього у слідства є підстави вважати, що опізнані ще двоє загиблих – це 71-річний Юрій Минів і 18-річна Ксенія Мілюкова, йдеться в повідомленні.

Кілька годин тому ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.