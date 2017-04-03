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    Один з підозрюваних у вчиненні теракту в Петербурзі добровільно прийшов в поліцію

    • Сьогодні, 00:58
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    Підозрюваний, який добровільно прийшов в поліцю
    Підозрюваний, який добровільно прийшов в поліцю

    Ймовірніше всього, вищевказаний чоловік до вчинення теракту не причетний

    У відділення поліції в Петербурзі з'явився чоловік, схожий на людину з фотографії, якого ЗМІ назвали підозрюваним у скоєнні теракту в метро.

    Про це повідомляє «РБК» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «Він побачив себе по ТВ, злякався і сам прийшов у поліцію», - сказало джерело. За його словами, чоловік до вчинення теракту не причетний.

    Водночас російський «Інтерфакс», з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що терорист-смертник діяв один.

    Чоловік залишив вибуховий пристрій, закамуфльований під вогнегасник, на станції метро «Площа повстання». Ця бомба не спрацювала і згодом була знешкоджена.

    «Сівши у вагон метро, ймовірний злочинець привів у дію вибуховий пристрій між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут. Згідно з однією з версій, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник. За попередніми даними, це 23-річний уродженець Середньої Азії», - сказав співрозмовник агентства.

    Видання «Фонтанка» додає, що у Петербурзі впізнали трьох загиблих при вибуху в метро, в тому числі ймовірного смертника. В епіцентрі вибуху у вагоні метро опинився громадянин Казахстану Максим Аришев.

    2956468999Ймовірний терорист-смертник

    Крім цього у слідства є підстави вважати, що опізнані ще двоє загиблих – це 71-річний Юрій Минів і 18-річна Ксенія Мілюкова, йдеться в повідомленні.

    Кілька годин тому ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

    Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.

    В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

    За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

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