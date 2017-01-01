ЗМІ оприлюднили фото другого підозрюваного в організації теракту в Санкт-Петербурзі

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Підозрюваний в організації теракту

Вибухівку, яку начебто заклав підозрюваний, вдалось вчасно знешкодити

З'явилося фото другого підозрюваного в організації теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє російський «5 Канал».

За інформацією телеканалу, саме цей чоловік міг закласти другий вибуховий пристрій в петербурзькому метрополітені, на станції «Площа Повстання». Бомбу вдалося вчасно виявити і знешкодити.

За даними телеканалу РЕН ТВ, ця людина - смертник, який і підірвав себе в вагоні на перегоні біля станції «Тенхнологічний інститут».

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

В розшук загалом було оголошено двох людей.

Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.