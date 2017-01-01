Окупанти збираються назвати в Іловайську вулицю на честь терориста Гіві

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Гіві

На стіні школи №12, в якій Толстих навчався, буде встановлено меморіальну дошку

В Іловайську з’явиться вулицю, перейменована на честь вбитого бойовика Михайла Толстих Гіві. Про це повідомив «глава міської адміністрації» Сергій Муковнін, інформують сепаратистські видання.

«Ми маємо намір увічнити пам'ять героя «ДНР» Михайла Товстих - Гіві. На школі №12, в якій він навчався, буде встановлено меморіальну дошку і будемо розглядати питання про перейменування однієї з вулиць міста на його честь»,- сказав він.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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