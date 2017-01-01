ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організація закликає допустити гуманітарні організацій і ОБСЄ до місць обстрілів

ООН глибоко стурбована ескалацією конфлікту в районі Авдіївки і закликає сторони до припинення вогню. Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на слова представника генерального секретаря всесвітньої організації Стефана Дюжарріка.

«Ми закликаємо всі сторони негайно припинити всі ворожі дії, повністю дотримуватися режиму припинення вогню, надати негайний і безперешкодний гуманітарний доступ до населення, забезпечити безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який дозволить їй звітувати про ситуацію на місці подій, а також відновити зусилля з мирного врегулювання конфлікту», - сказав Дюжаррік.

За його словами, в ООН стурбовані ескалацією конфлікту в районі Авдіївки, а також долею мирних жителів у місті. В організації називають це прямим порушенням мінських домовленостей, і закликають до зусилля ОБСЄ, «нормандської четвірки» та інших ініціатив для врегулювання конфлікту в Донбасі.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено