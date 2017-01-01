Оприлюднено відео з місця вибуху автомобіля ОБСЄ

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Вигоріла автівка ОБСЄ

На кадрах видно, що автівка ОБСЄ вигоріла вщент

Терористичне угрупування «ЛНР» оприлюднило відео з місця підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ, що стався поблизу населеного пункту Пришиб на окупованій Луганщині. На кадрах видно, що автівка ОБСЄ вигоріла вщент.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

За словами народного депутата Антона Геращенка, загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.