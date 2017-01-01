Опубліковане фото ймовірного лондонського терориста

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Фото: BBC News/Gabriele Sciotto/Twitter

Вночі поліція застрелила трьох підозрюваних у вчиненні теракту

ЗМІ опублікували фото людини, яку називають одним із терористів, що скоїли теракт у британській столиці напередодні пізно ввечері. Про це повідомляє британська ВВС.

Поліція не називає точну кількість жертв, газета Sun неофіційно повідомляє, що їх може бути семеро. Між тим зараз відомо про шістьох загиблих. Правоохоронці ведуть розшук трьох підозрюваних.



Як повідомляв «Главком», в суботу пізно ввечері у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ початку повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Згодом стало відомо про шістьох загиблих. Поліція вбила трьох нападників. Тим часом ЗМІ повідомляли про п'ятьох терористів.