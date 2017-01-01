Завдяки блокаді Донбасу прибутки Ахметова вдвічі зменшаться, - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Парасюк: Стосовно окупованої території – я за тотальну блокаду, мені все рівно, що у них там буде і що не буде працювати

Через блокаду Донбасу прибутки українського олігарха Ріната Ахметова відчутно зменшаться. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив народний депутат Володимир Парасюк, який підтримує блокувальників.

«У підприємств, які знаходяться на не окупованій частині Донбасу, все гаразд. Ахметов, який на своїх підприємствах використовує вугілля, через сумнівні схеми має надприбутки. Ну тепер буде купляти газ у українських підприємств, буде мати менше наполовину прибутку. І менше буде виводити готівки закордон», - зазначив він.

Водночас Парасюк підкреслив – його не турбує, що через блокаду можуть зупинитися підприємства на тимчасово окупованій території Донбасу. «Стосовно окупованої території – я за тотальну блокаду, мені все рівно, що у них там буде і що не буде працювати. Якщо будемо робити ці території комфортними від час війни, вони ніколи не повернуться під контроль української держави. Ми все життя будемо воювати, і так будемо кожен тиждень отримувати домовини з хлопцями, які віддали своє життя у цій безсенсовній і комусь вигідній війні», - сказав він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»