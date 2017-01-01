Перед вибухом свідки чули гул, схожий на політ безпілотника - Матіос

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На даний момент будь-яких відомостей про постраждалих цивільних чи військових осіб немає

Перед вибухом на складі на Харківщині свідчки чул гул, схожий на політ безпілотного літального апарату. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«За допитами тих осіб добового наряду, яких вдалося на цей час процесуально допитати, перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного із майданчиків відбулися вибухи», — сказав Матіос.

Загальна територія арсеналу становить близько 368 га, де за підтвердженими слідством даними зберігається близько 125 тисяч тонн боєприпасів.

«На даний момент будь-яких відомостей про постраждалих цивільних чи військових осіб немає», — сказав Матіос.

Він додав, що наразі проводиться евакуація з населених пунктів Вербовка, Яковенко ВР та передмість Балаклії, а також евакуйований особовий склад військової частини.

Наразі у зоні ураження на Харківщині тимчасово відключили електроенергію і газ.

Як відомо, СБУ відкрила провадження за статтею «диверсія» через вибухи на Харківщині.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.