Порошенко доручив залучити допомогу НАТО для розмінування в Балаклії

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Вибух у Балаклії

Термінове доручення Порошенко направив у МЗС, Міноборони та ДСНС

Президент України Петро Порошенко дав термінове доручення Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Відповідне повідомлення розміщено у Twitter глави держави.

Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 березня 2017 р.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Cтаном на 18:00, інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині