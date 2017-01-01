В результаті вибухів на арсеналі біля Балаклії постраждала жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на складах біля Балаклії

54-річну постраждалу із осколковим пораненням у скроню доставлено до місцевої лікарні

В результаті вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони біля м. Балаклія Харківської області постраждала 54-річна жінка. Про це повідомляєпрес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

54-річну постраждалу із осколковим пораненням у скроню доставлено до місцевої лікарні. Вирішується питання про доставляння жінки до одного з медичних закладів Харкова.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

Наразі на місці пригоди розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».