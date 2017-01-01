Порошенко обговорив зі Штайнмаєром загострення ситуації в Авдіївці

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Петро Порошенко і Франк-Вальтер Штайнмаєр

В Авдіївці російські бойовики блокують доступ до фільтраційної станції, яку пошкодили обстрілами

Президент України Петро Порошенко та новообраний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час телефонної розмови обговорили загострення гуманітарної ситуації в Авдіївці, де бойовики блокують доступ до фільтраційної станції, передає прес-служба глави держави.

«Співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. Особливу увагу було приділено загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об’єкти і, зокрема, блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону», – йдеться в повідомленні.

27 лютого, в Авдіївці, яка кілька днів була без світла, відновили електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду до Авдіївки і навколишніх населених пунктів, а також Донецька і Ясинуватої.

Як повідомлялося, сьогодні бойовики із самого ранку обстрілюють Авдіївку.

У понеділок, 27 лютого, терористи обстрілювали Авдіївку 12 годин, випустивши 135 мін.