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    Порошенко обговорив зі Штайнмаєром загострення ситуації в Авдіївці

    • Сьогодні, 16:02
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    <p><i><span>Петро Порошенко і Франк-Вальтер Штайнмаєр<o:p></o:p></span></i></p>

    Петро Порошенко і Франк-Вальтер Штайнмаєр

    В Авдіївці російські бойовики блокують доступ до фільтраційної станції, яку пошкодили обстрілами

    Президент України Петро Порошенко та новообраний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час телефонної розмови обговорили загострення гуманітарної ситуації в Авдіївці, де бойовики блокують доступ до фільтраційної станції, передає прес-служба глави держави.

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    «Співрозмовники детально обговорили нову ескалацію російської агресії на Донбасі. Особливу увагу було приділено загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об’єкти і, зокрема, блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону», – йдеться в повідомленні.

    27 лютого, в Авдіївці, яка кілька днів була без світла, відновили електропостачання.

    Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

    Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду до Авдіївки і навколишніх населених пунктів, а також Донецька і Ясинуватої.

    Як повідомлялося, сьогодні бойовики із самого ранку обстрілюють Авдіївку.

    У понеділок, 27 лютого, терористи обстрілювали Авдіївку 12 годин, випустивши 135 мін.

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