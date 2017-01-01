  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі

    • Сьогодні, 12:35
    • Розсилка

    Президент заявив, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля

    Сьогодні буде скликане засідання Ради нацбезпеки і оборони через блокування Донбасу і надзвичайний стан в енергетиці.

    Читайте також

    Про це заявив президент Петро Порошенко під час церемонії започаткування Меморіалу Героїв Небесної Сотні..

    «Сьогодні на засіданні РНБО беде розглянуте питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України», - заявив Порошенко.

    Він заявив, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.

    «Не забуваючи при цьому, що те вугілля, яке видобувають на окупованих територіях, воно теж є наше, українське», - заявив Порошенко.

    Він додав, що знайде ефективні шляхи розблокування Донбасу.

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

    Читайте також
    Петро Порошенко Донбас енергетика РНБО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ