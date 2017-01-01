Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі
- Сьогодні, 12:35
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Президент заявив, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля
Сьогодні буде скликане засідання Ради нацбезпеки і оборони через блокування Донбасу і надзвичайний стан в енергетиці.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час церемонії започаткування Меморіалу Героїв Небесної Сотні..
«Сьогодні на засіданні РНБО беде розглянуте питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України», - заявив Порошенко.
Він заявив, що будуть прийняті додаткові рішення про диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.
«Не забуваючи при цьому, що те вугілля, яке видобувають на окупованих територіях, воно теж є наше, українське», - заявив Порошенко.
Він додав, що знайде ефективні шляхи розблокування Донбасу.
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
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