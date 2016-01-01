Посли країн «Великої сімки» привітали націоналізацію Приватбанку

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Посли «Великої сімки» та президент України Петро Порошенко

Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України, заявили посли країн G7

Посли країн «Великої сімки» привітали рішення уряду щодо націоналізації Приватбанку, передає прес-служба посольства Японії в Україні.

«Ми вітаємо та схвалюємо діяльність голови Національного банку України, прем’єр-міністра, міністра фінансів та президента за їхню провідну роль та постійні зусилля з очищення банківського сектора та стабілізації економіки. Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у цьому процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України», – повідомляється на сайті прес-служби.

У повідомленні також зазначається, що націоналізація – це також механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу та забезпечити безперешкодний доступ клієнтів Приватбанку до банківських послуг.

«Ми й надалі розраховуємо підтримувати Україну та вести спільну роботу для забезпечення макроекономічної стабільності, покращення інвестиційного клімату та допомоги народові України у його поступі на шляху до економічного процвітання», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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