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    Посли країн «Великої сімки» привітали націоналізацію Приватбанку

    • 19 Грудня, 16:26
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    Посли&nbsp;&laquo;Великої сімки&raquo; та президент України Петро Порошенко
    Посли «Великої сімки» та президент України Петро Порошенко

    Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України, заявили посли країн G7

    Посли країн «Великої сімки» привітали рішення уряду щодо націоналізації Приватбанку, передає прес-служба посольства Японії в Україні.

    «Ми вітаємо та схвалюємо діяльність голови Національного банку України, прем’єр-міністра, міністра фінансів та президента за їхню провідну роль та постійні зусилля з очищення банківського сектора та стабілізації економіки. Рішення уряду націоналізувати Приватбанк – важливий та необхідний крок у цьому процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України», – повідомляється на сайті прес-служби.

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    У повідомленні також зазначається, що націоналізація – це також механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу та забезпечити безперешкодний доступ клієнтів Приватбанку до банківських послуг.

    «Ми й надалі розраховуємо підтримувати Україну та вести спільну роботу для забезпечення макроекономічної стабільності, покращення інвестиційного клімату та допомоги народові України у його поступі на шляху до економічного процвітання», – додали у повідомленні.

    Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

    Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

    Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

    Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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