Проблеми з е-декларуванням: сьогодні у Раді чекають на главу НАЗК

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Наталія Корчак

Орієнтовно о 12:30 керівник НАЗК Наталія Корчак буде в парламенті

Сьогодні голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак прийде на засідання парламенту, щоб відповісти на запитання народних депутатів. Про це повідомив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час виступу в парламенті.

«Я звертаюся до вас, колеги, о 12:30 буде у нас представниця НАЗК - задаємо питання і очікуємо відповіді», - сказав він.

Зі свого боку, голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов, висловив переконання, що розмова з керівником НАЗК «буде дуже ефективною і продуктивною».

«Сьогодні орієнтовно о 12:30 керівник НАЗК Наталія Корчак буде в парламенті. Вона, я сподіваюсь, матиме виступ, і всі депутати матимуть змогу поставити їй запитання і обговорити всі проблеми з е-декларуванням. Оскільки дуже багато колег насправді відчули певні проблеми під час заповнення електронних декларацій. І це проблеми технічного характеру. Тому сьогодні ми чекаємо на пані Корчак в парламенті», - сказав він.

Що стосується інших запрошених керівників держустанов, яких у вівторок депутати викликали для звіту до Верховної Ради, то, за словами Герасимова, «вони подали звіти, і ці звіти опрацьовуються зараз у комітетах». «І думаю, що найближчим часом - наступного пленарного тижня, чи через один пленарний тиждень, - ми всіх цих осіб побачимо в парламенті», - зазначив він.

Як повідомлялося, народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, 4 квітня, ухвалила рішення, згідно з яким запросила до парламенту голову Національної комісії, що здійснює регулювання енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка та голову Національного агенства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.

Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив свою роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

Корчак закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.

Джерело: Укрінформ