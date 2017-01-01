Радбез ООН засудив запуск Північною Кореєю балістичних ракет

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Рада Безпеки ООН

В ООН повідомили, що організація може вдатися до «подальших значних заходів» відносно КНДР

Рада Безпеки ООН різко засудила чергові запуски балістичних ракет, здійснені Північною Кореєю. Дії Пхеньяна дипломати назвали «дестабілізуючими». Про це повідомляє DW.

На засіданні також була прийнята запропонована США резолюція, в якій йдеться про те, що ООН може вдатися до «подальших значних заходів».

Як повідомляв «Главком», саме представники Сполучених Штатів Америки і Японії ініціювали скликання термінову нараду Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з останніми випробуваннями балістичних ракет КНДР.

Раніше стало відомо, що Північна Корея знову запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

МЗС України «жорстко» засудило запуск балістичних ракет КНДР.