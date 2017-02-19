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    Радикал стверджує, що Тимошенко поїхала разом з Льовочкіним і Арметенком до США

    • Сьогодні, 19:26
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    Ігор Мосійчук
    Ігор Мосійчук

    Мосійчук заявляє про план Кремля авторства Путіна-Тимошенко-Льовочкіна

    Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук стверджує, що зараз разом у Вашингтоні перебувають нардепи Юлія Тимошенко, Сергій Льовочкін і Андрій Артеменко. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, ніякого «мирного плану» Артеменка з врегулювання ситуації на Донбасі не існує, а є план Кремля з послаблення дипломатичних позицій України.

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    «Жодного «мирного плану» Андрія Артеменка не існує! Є план Кремля по послабленню дипломатичних позицій України за авторством Путіна-Тимошенко-Льовочкіна, який просто озвучує Артеменко. Це якраз і пояснює, що зараз разом у Вашингтоні роблять Тимошенко, Артеменко і Льовочкін...», - написав.

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадженнячерез т.зв. план Артеменка.

    Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»

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