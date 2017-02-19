Радикал стверджує, що Тимошенко поїхала разом з Льовочкіним і Арметенком до США

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Ігор Мосійчук

Мосійчук заявляє про план Кремля авторства Путіна-Тимошенко-Льовочкіна

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук стверджує, що зараз разом у Вашингтоні перебувають нардепи Юлія Тимошенко, Сергій Льовочкін і Андрій Артеменко. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ніякого «мирного плану» Артеменка з врегулювання ситуації на Донбасі не існує, а є план Кремля з послаблення дипломатичних позицій України.

«Жодного «мирного плану» Андрія Артеменка не існує! Є план Кремля по послабленню дипломатичних позицій України за авторством Путіна-Тимошенко-Льовочкіна, який просто озвучує Артеменко. Це якраз і пояснює, що зараз разом у Вашингтоні роблять Тимошенко, Артеменко і Льовочкін...», - написав.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадженнячерез т.зв. план Артеменка.

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