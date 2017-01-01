Ремонтні бригади в Авдіївці розпочали відновлення пошкоджених будинків
- Вчора, 17:28
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Розсилка
З 6 лютого в Авдіївці мають запрацювати всі школи
Із 6 лютого в Авдіївці мають запрацювати всі школи, розпочато відновлення пошкоджених будинків. Про це повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
«Сьогодні працювала одна школа – №7, 217 учнів було. На завтра, якщо все буде добре, Павло Іванович (Жебрівський. – Ред.) дав доручення, щоб ще одна школа запрацювала», – сказав Пограничний.
При цьому він зазначив, що з понеділка мають запрацювати всі школи.
Разом з тим, за даними Пограничного, в Авдіївці достатньо генераторів, для забезпечення місцевих жителів світлом.
«Генераторів достатньо, мало того, нам їх ще доставляють», – уточнив він.
Крім того, сьогодні розпочато відбудову пошкоджених будинків. Зокрема, за його словами, в Авдіївці пошкоджено 52 будинки.
«Там пошкодження різного характеру», – зазначив Пограничний.
Він додав, що ще дві години тому бойовики обстрілювали позиції українських військових на околицях Авдіївки, а також промзону.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, утім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та вісьмох поранено.