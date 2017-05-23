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    Reuters: поліція відкрила торговий центр Манчестера, де чули вибух

    • Сьогодні, 14:24
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    Евакуація з торгового центру у Манчестері&nbsp;
    Евакуація з торгового центру у Манчестері 

    Наразі у поліції не повідомляють, чи знайшли вони якісь вибухові пристрої у Arndale

    Роботу торгового центру Манчестера Arndale поновлюють після того, як звідти евакуювали людей через повідомлення про вибухє

    Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова свідків подій.

    Зазначається, що поліція почала знімати огорожі, і працівникам центру дозволили повернутися до магазинів. Наразі у поліції не повідомляють, чи знайшли вони якісь вибухові пристрої у Arndale. 

    Раніше стало відомо, що з торгового центру почали евакуювати людей, адже хтось з відвідувачів почув вибух.

    Зазначимо, що правоохоронні органи вважають, що їм вдалося ідентифікувати особу чоловіка, який підірвав вибухівку на концерті в Манчестері. 

    Раніше повідомлялося, що виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампаніючерез вибух у Манчестері.

    Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

     

     

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