Рівень терористичної загрози у Великобританії підвищився до критичного

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Тереза Мей

Попередній рівень загрози - серйозний - був введений в 2014 році

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що рівень терористичної загрози на території Великобританії підвищився до критичного.

Відзначається, що цей рівень загрози означає, що нова атака очікується найближчим часом.

Рішення було прийнято після теракту в Манчестері, в результаті якого загинули 22 людини.

Мей оголосила про це після зустрічі з комітетом уряду з відповіді на кризи всередині країни.

Попередній рівень загрози - серйозний - був введений в 2014 році і позначав, що ризик теракту оцінювався як ймовірний.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Джерело: ВВС Україна