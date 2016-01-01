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    Росія припинила польоти літаків Ту-154

    • Вчора, 11:54
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    Ту-154
    Ту-154

    Польоти літаків Ту-154 тимчасово припинено до закінчення розслідування авіакатастрофи над Чорним морем

    Польоти літаків Ту-154, які експлуатуються російськими силовими відомствами, припинено до з'ясування причин катастрофи над Чорним морем. Про це повідомило «Интерфаксу» у вівторок джерело, знайоме з ситуацією.

    «У зв'язку з авіакатастрофою Ту-154 міноборони РФ прийнято рішення тимчасово припинити польоти літаків цієї марки до закінчення розслідування», – сказав співрозмовник агентства.

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    Він зазначив при цьому, що наразі в експлуатації перебуває обмежена кількість даного типу літаків і на повітряних перевезеннях призупинення їхніх польотів істотно не позначиться.

    Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

    Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено

    Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

    У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

    У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Проте, як повідомляли в ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність.

    Вранці 27 грудня знайдено першу «чорну скриньку» літака Ту-154.

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