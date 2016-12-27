Знайдено перший «чорний ящик» російського Ту-154

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Пошуки уламків і «чорних ящиків» літака Ту-154

Раніше рятувальники повідомили, що виявили уламки хвостової частини літака, де знаходився самописець

Перший «чорний ящик» літака Ту-154, що зазнав аварії в Чорному морі. піднято на поверхню. Про це повідомило РИА Новости джерело в силових структурах.

«О 8:48 виявили і підняли на поверхню перший «чорний ящик» Ту-154», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше рятувальники повідомили, що виявили уламки хвостової частини літака, де знаходився самописець. Ці та інші фрагменти лайнера рятувальники піднімають з дна і доставляють на берег.

Дані «чорних ящиків» допоможуть фахівцям встановити причини трагедії.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Проте, як повідомляли в ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність