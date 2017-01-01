Росія завдала ударів по провінції Ідліб у Сирії

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Наслідки ударів по Сирії

За попередніми даними, загинуло троє і поранення дістало восьмеро осіб

Військові сили Росії завдали ударів по селу Хамбушія в околицях сирійської провінції Ідліб. Про це повідомляє агентство Anadolu із посиланням на місцеві джерела.

«Внаслідок ударів, за попередніми даними, загинуло троє і поранення дістало восьмеро осіб», – ідеться у повідомленні.

Поранених доправили до польових госпіталів.

Водночас повідомляється, що сили режиму Асада здійснили ракетно-мінометний обстріл сіл в околицях провінцій Лазкіє та Ідліб.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.