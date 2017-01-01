Мінфін США готується ввести нові санкції проти режиму Асада

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Міністерство фінансів США

Влада США очікує, що нові санкції «матимуть серйозний вплив»

Сполучені Штати Америки планують ввести проти Сирії нові санкції. Про це заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін, повідомляє Reuters.

Зі слів Мнучіна, нові санкції проти режиму Башара Асада стануть відповіддю на хімічну атаку в провінції Ідліб, у причетності до якої звинувачують сирійську владу. Він додав, що влада США очікує, що нові санкції «матимуть серйозний вплив на можливість ведення ділових зв'язків» з офіційним Дамаском.

«Ці санкції дуже важливі і ми використаємо їх для досягнення максимального ефекту», - заявив міністр фінансів США.

Зазначимо, що в п’ятницю постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що США можуть знову нанести ракетний удар по військовій інфраструктурі в Сирії.

Як повідомляв «Главком», в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Згодом з’явилися супутникові знімки ракетних ударів США по авіабазі в Сирії.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв побачив у ракетному ударі США «межу бойових зіткнень з Росією».

Постпред України при ООН Володимир Єльченко заявив, що сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за хіматаку.

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