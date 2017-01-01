Розгону учасників блокади на Донбасі не було - Грицак

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Василь Грицак

Я не бачив, що хтось когось там розганяв, - Грицак

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заперечив факт силового розгону блокувальників на Донбасі. Про це він сьогодні заявив на журналістам в Ужгороді.

«Я не бачив, що хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними провели роботу і відпустили. Наскільки мені відомо, ніхто нікого не бив. Але, можливо, є якась інша інформація», - сказав Грицак.

«Давайте скажемо так: не можна поступати таким чином, що друзям — усе, а ворогам — закон... Чому офіцер Служби безпеки, якщо він не має права перебувати десь зі зброєю, він там не перебуває. А якщо хтось порушує дисципліну, ми порушуємо кримінальне провадження і проводимо розслідування... Ми не можемо допустити, щоб мирними вулицями люди гуляли зі зброєю... Я за те, щоб ми висловлювали свої протести мирним шляхом...», — зазначив глава СБУ.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу вчора повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

Джерело: УНН