СБУ опитує Рубана щодо його візиту в Донецьк із Савченко

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Володимир Рубан

СБУ вивчає питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення Рубану

Служба безпеки України проводить опитування керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, який минулого тижня разом із народним депутатом Надією Савченко відвідав підконтрольний бойовикам Донецьк. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

«На Донеччині СБУ проводить опитування Володимира Рубана у зв’язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО», – написала вона.

Гітлянська додала, що вивчається питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення Рубану. «Закон один для всіх!» – зазначила вона.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.