Рятувальники досі не приступили до гасіння пожежі в Балаклії: на складі детонують боєприпаси

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Анатолій Матіос Фото з відкритих джерел

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема

Гасіння пожежі, яка виникла на складі з боєприпасами в Балаклії Харківської області, в даний час не здійснюється. Про це в ході брифінгу заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«У зв'язку з подальшою детонацією боєприпасів, гасіння пожежі в даний час здійснюватися не може і воно не здійснюється», - повідомив він.

Наразі у зоні ураження на Харківщині тимчасово відключили електроенергію і газ.

Як відомо, СБУ відкрила провадження за статтею «диверсія» через вибухи на Харківщині.

Повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

На місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.