Управління державної охорони не забезпечувало охорону Вороненкова

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Очільник УДО Валерій Гелетей

Валерій Гелетей заявив, що УДО не здійснювало охорону Дениса Вороненкова

Управління державної охорони не забезпечувало охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер, 23 березня, у центрі Києва. Про це в коментарі «Главкому»повідомив глава УДО Валерій Гелетей.

Він зазначив, що ні колишні, ні діючі співробітники УДО не здійснювали охорону Вороненкова.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що не забезпечувала охорону екс-депутата Держдуми.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.