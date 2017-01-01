Управління державної охорони не забезпечувало охорону Вороненкова
- Сьогодні, 15:22
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Валерій Гелетей заявив, що УДО не здійснювало охорону Дениса Вороненкова
Управління державної охорони не забезпечувало охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер, 23 березня, у центрі Києва. Про це в коментарі «Главкому»повідомив глава УДО Валерій Гелетей.
Він зазначив, що ні колишні, ні діючі співробітники УДО не здійснювали охорону Вороненкова.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила, що не забезпечувала охорону екс-депутата Держдуми.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
Крім того, стало відомо, що кілер Вороненкова знаходиться на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством.