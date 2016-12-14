Син і теща Турчинова придбали розкішні будинки під Києвом

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Сину секретаря РНБО маєток подарувала бабуся – мати Турчинова

Родина секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова у 2016 році придбала розкішні маєтки під Києвом.

Про це йдеться у сюжеті «Слідство Інфо».

Журналісти знайшли маєток у селищі Білогородка Київської області площею понад 1 тис кв. м, з прилеглою територією близько півгектара, обслуговуючим персоналом і охороною.

Маєток і земля оформлені на створену у серпні 2016 року фірму «Екостильком», власницею якої є теща секретаря РНБО Тамара Белиба.

По сусідству є будинок, записаний на 23-річного сина Олександра Турчинова Кирила. Хлопець отримав будинок у подарунок на початку 2016-го. Будинок йому подарувала бабуся – Валентина Турчинова, мати секретаря РНБО.





Майно тещі і сина у декларації Олександра Турчинова не відображено, оскільки вони проживають окремо.

Розкішний будинок тещі Турчинов пояснює її діловими якостями.

«Унікальна жінка. Вона дуже пишається, що понад 20 років працювала на найпотужнішому ракетному підприємстві. Але коли прийшла перебудова... У неї невгамовний характер… Вона пішла в практичну економіку. Займалася торгівлею металом. Сама їздила на розборки з чеченцями», – розповів журналістам Олександр Турчинов.

У своїй декларації Турчинов зазначив лише квартиру на 382 кв. м, яку має у спільній власності з дружиною.

Секретар РНБО розповів, що до приходу в політику також займався бізнесом.

«Я вважаю себе непоганим фахівцем у практичній економіці, у питаннях фінансового консалтингу. Було кілька підприємств, якими я керував, які консультували дуже поважних людей», – сказав Турчинов.

Однак журналісти зауважують, що бізнесові успіхи тещі Турчинова збігаються з періодами його ж успіхів у політиці.

Після Помаранчевої революції родичі і партнери Турчинова придбали офісний центр у Києві на вулиці Турівській, 13–15. Потім тут розмістився офіс партії «БЮТ-Батьківщина».

Після Революції гідності фірми тещі Турчинова, окрім маєтку у Білогородці, придбали низку об'єктів нерухомості в Києві. Йдеться про приміщення на 6 тис. кв. м на проспекті Корольова, 1, а також три приміщення по 200 кв. м кожне на вул. Коновальця, 32-В. Ще у 2014 році тесть Турчинова відкрив ресторан разом із бізнесменом Ігорем Тинним.

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