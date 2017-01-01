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    Сьогодні у Донецьку поховають бойовика Гіві

    • Сьогодні, 08:12
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    <span>Терорист Гіві (Михайло Толстих)</span>
    Терорист Гіві (Михайло Толстих)

    Гіві можуть поховати поряд із убитим раніше терористом Моторолою

    Сьогодні, 10 лютого, у Донецьку поховають ватажка угруповання бойовиків «ДНР» «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як Гіві, ), якого було вбито вранці в середу, 8 лютого.

    Його можуть поховати поряд із убитим раніше командиром іншого угруповання бойовиків «ДНР» «Спарта» Арсеном Павловим (Моторола).

    Траурну церемонію прощання планують провести в будівлі Театру опери та балету – там, де і проводилась церемонія прощання із Моторолою.

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    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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